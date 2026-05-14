شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس 14 مايو 2026، وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر مستوى 6970 جنيهًا، مقارنة بنحو 6985 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، فاقدًا نحو 15 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 0.21%، وفقًا لتقرير فني صادر عن منصة آي صاغة.



كما سجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 7966 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 5974 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 55760 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عالميًا قرب مستوى 4691 دولارًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن السوق المصري تشهد حالة من الهدوء النسبي وضعف وتيرة التداولات، وهو ما انعكس في انخفاض عدد تحديثات الأسعار اليومية مقارنة بالأيام الماضية، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعكس انخفاض مستويات السيولة وحالة الترقب المسيطرة على المتعاملين بالسوق.

وأضاف إمبابي، أن الذهب عيار 21 تحرك خلال الفترة الأخيرة في نطاق محدود بين 6965 و7015 جنيهًا، بما يعكس استقرارًا نسبيًا للأسعار مع ميل طفيف للتراجع، في ظل توازن العوامل المؤثرة على السوق، وأوضح أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب اتسعت بصورة طفيفة لتسجل نحو 12.6 جنيه بالسالب، ما يعني أن الأسعار المحلية لا تزال أقل من المعادل المحسوب وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف، وهو ما يعكس استمرار المنافسة بين التجار وضعف القوة الشرائية.



وأشار إمبابي إلى أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري قرب مستوى 53 جنيهًا ساهم في تهدئة حركة الذهب داخل السوق المحلية، موضحًا أن محدودية تحركات سعر الصرف قللت من دوافع الشراء أو البيع العنيف المرتبط بتقلبات العملة، وأضاف أن استقرار الدولار حافظ على توازن نسبي في الأسعار المحلية رغم التحركات المحدودة للأوقية عالميًا، والتي ارتفعت بصورة طفيفة إلى نحو 4691 دولارًا.

الأسواق العالمية تترقب نتائج قمة بكين

وأوضح إمبابي أن الأسواق العالمية تترقب نتائج القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، خاصة مع مناقشة ملفات التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن أي مؤشرات على تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تقلل من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، إلا أن استمرار التوترات المرتبطة بالملف الإيراني ما زال يوفر دعمًا نسبيًا للأسعار العالمية.

الفائدة الأمريكية تضغط على الذهب

ولفت إمبابي إلى أن استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة يمثل أحد أبرز العوامل الضاغطة على الذهب، بعد تزايد التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وأضاف أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تأجيل توقعات خفض الفائدة الأمريكية، تعزز من قوة الدولار وتحد من مكاسب الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

كما أشار إلى أن تعيين كيفن وارش رئيسًا جديدًا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعكس استمرار التوجه الحذر تجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.



توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة

وتوقع إمبابي أن يتحرك الذهب عيار 21 خلال الفترة القصيرة المقبلة في نطاق عرضي بين 6950 و7050 جنيهًا، مع احتمالية اختبار مستوى 7000 جنيه مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة، وأوضح أن اختراق مستوى 7050 جنيهًا سيظل مرتبطًا بتطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، إلى جانب نتائج المفاوضات الأمريكية الصينية واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.

وأكد أن السوق المحلية ستظل مرتبطة بشكل رئيسي بتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار داخل مصر، مع استمرار حالة الحذر والترقب بين المستثمرين والمتعاملين بالسوق.