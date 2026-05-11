إعلان

انخفاض أسعار الزيت والسكر والأرز والدقيق اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

12:11 م 11/05/2026

أسعار الزيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الأرز، والدقيق، والزيت، والسكر، واللحوم، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-5-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة، والعدس، والدواجن، والفول، والجبن الأبيض والرومي، مقارنة بأسعار أمس وفقًا لبيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34 جنيهًا، بتراجع 1.02 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 65 جنيهًا، بزيادة 2.11 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22 جنيهًا، بتراجع 3.4 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 81 جنيهًا، بتراجع 17.93 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 30 جنيهًا، بتراجع 4.57 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30 جنيهًا، بزيادة 1.61 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 80 جنيهًا، بزيادة 10.32 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.41 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 115 جنيهًا، بتراجع 2.74 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 420 جنيهًا، بتراجع 16.16 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 123.5 جنيه، بزيادة 11.35 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 60 جنيهًا، بزيادة 4.9 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 185 جنيهًا، بزيادة 36.92 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 300 جنيهًا، بزيادة 14.39 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30 جنيهًا، بتراجع 3.81 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 90.5 جنيه، بتراجع 16.15 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الزيت أسعار الأرز أسعار الدقيق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من "قلب الأسد" إلى "أسد".. كيف ظهر محمد رمضان مع الحيوانات المفترسة ؟
زووم

من "قلب الأسد" إلى "أسد".. كيف ظهر محمد رمضان مع الحيوانات المفترسة ؟
بعد قرار الحكومة بتحويل سياراتها للكهرباء| هل شبكة الشحن في مصر جاهزة؟
أخبار السيارات

بعد قرار الحكومة بتحويل سياراتها للكهرباء| هل شبكة الشحن في مصر جاهزة؟
مصراوي يكشف شرط إمام عاشور للاستمرار في الأهلي.. وموقف محمود الخطيب
رياضة محلية

مصراوي يكشف شرط إمام عاشور للاستمرار في الأهلي.. وموقف محمود الخطيب
"كنت بطبطب عليهم".. اعترافات مالك مدرسة بشتيل المتهم بهتك عرض أطفال
حوادث وقضايا

"كنت بطبطب عليهم".. اعترافات مالك مدرسة بشتيل المتهم بهتك عرض أطفال
مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. الدوري الإسباني وتوتنهام يبحث عن الهروب
رياضة عربية وعالمية

مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. الدوري الإسباني وتوتنهام يبحث عن الهروب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

25 صورة من زفاف نجل الفنان محمد رضوان
هل يمكن تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟ الإجراءات والأوراق المطلوبة
موجة حارة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
إيران تعدم مهندس طيران بتهمة التجسس.. من هو؟
سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية تعاملات الاثنين
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟