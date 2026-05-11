انخفضت أسعار الأرز، والدقيق، والزيت، والسكر، واللحوم، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-5-2026، بينما ارتفعت أسعار المكرونة، والعدس، والدواجن، والفول، والجبن الأبيض والرومي، مقارنة بأسعار أمس وفقًا لبيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34 جنيهًا، بتراجع 1.02 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 65 جنيهًا، بزيادة 2.11 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22 جنيهًا، بتراجع 3.4 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 81 جنيهًا، بتراجع 17.93 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 30 جنيهًا، بتراجع 4.57 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 30 جنيهًا، بزيادة 1.61 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 80 جنيهًا، بزيادة 10.32 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.41 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 115 جنيهًا، بتراجع 2.74 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 420 جنيهًا، بتراجع 16.16 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 123.5 جنيه، بزيادة 11.35 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27 جنيه، بتراجع 62 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 60 جنيهًا، بزيادة 4.9 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 185 جنيهًا، بزيادة 36.92 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 300 جنيهًا، بزيادة 14.39 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30 جنيهًا، بتراجع 3.81 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 90.5 جنيه، بتراجع 16.15 جنيه.