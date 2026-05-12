إعلان

ارتفاع أسعار الزيت والعدس واللحوم اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

12:27 م 12/05/2026

أسعار الزيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والدواجن، والفول السائب، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-5-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز السائب، والجبن الأبيض، واللبن السائب، مقارنة بأسعار أمس وفقًا لبيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.65 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.23 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.35 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 95.91 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.08 جنيه، بزيادة 88 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.98 جنيهًا، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 69.93 جنيه، بزيادة 2.98 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.03 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 117.52 جنيه، بزيادة 3.62 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 430.11 جنيه، بزيادة 10.29 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 113.53 جنيه، بزيادة 2.78 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.63 جنيه، بتراجع 1.57 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.28 جنيه، بزيادة 1.9 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 137.93 جنيه، بتراجع 2.46 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 287.63 جنيه، بزيادة 8.76 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.33 جنيه، بتراجع 1.03 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 108.29 جنيه، بزيادة 4.62 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأرز أسعار الدقيق أسعار الزيت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكويت تعلن ضبط 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني بحراً
شئون عربية و دولية

الكويت تعلن ضبط 4 متسللين من الحرس الثوري الإيراني بحراً
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
رياضة محلية

غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
20 صورة رومانسية جمعت المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر
زووم

20 صورة رومانسية جمعت المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر
قبل بدء الفعاليات.. معلومات عن فيلم القبلة الكهربائية في كان السينمائي
سينما

قبل بدء الفعاليات.. معلومات عن فيلم القبلة الكهربائية في كان السينمائي
هل تقسيم الأضحية واجب؟.. أمين الفتوى يوضح الطريقة المستحبة
أخبار

هل تقسيم الأضحية واجب؟.. أمين الفتوى يوضح الطريقة المستحبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع