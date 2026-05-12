ارتفعت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والدواجن، والفول السائب، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 12-5-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز السائب، والجبن الأبيض، واللبن السائب، مقارنة بأسعار أمس وفقًا لبيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.65 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.23 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.35 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 95.91 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 35.08 جنيه، بزيادة 88 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.98 جنيهًا، بزيادة 18 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 69.93 جنيه، بزيادة 2.98 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.03 جنيه، بتراجع 13 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 117.52 جنيه، بزيادة 3.62 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 430.11 جنيه، بزيادة 10.29 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 113.53 جنيه، بزيادة 2.78 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.63 جنيه، بتراجع 1.57 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.28 جنيه، بزيادة 1.9 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 137.93 جنيه، بتراجع 2.46 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 287.63 جنيه، بزيادة 8.76 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.33 جنيه، بتراجع 1.03 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 108.29 جنيه، بزيادة 4.62 جنيه.