ڤاليو تسجل 221 مليون جنيه أرباحًا خلال الربع الأول من 2026

أعلنت شركة ڤاليو، المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية، نتائج أعمالها عن الربع الأول من عام 2026، محققة نموًا قويًا في الإيرادات والأرباح، بما يعكس نجاح استراتيجية التحول إلى منصة متكاملة لتمويل نمط الحياة.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.52 مليار جنيه خلال الربع الأول، بنمو 40% على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 78% ليصل إلى 221 مليون جنيه، وفق بيان الشركة.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) بنسبة 31% لتصل إلى 6.96 مليار جنيه، بدعم من قاعدة عملاء نشطين بلغت 924 ألف عميل، مع زيادة عدد المعاملات بنسبة 49% إلى 2.53 مليون معاملة.

وحافظت الشركة على حصة سوقية بلغت 26.5% خلال يناير 2026، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 1.24%.

توسع رقمي وزيادة في استخدام الخدمات

شهدت مؤشرات التشغيل نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع متوسط المبيعات اليومية إلى 77.4 مليون جنيه، بينما بلغ متوسط المعاملات اليومية نحو 28 ألف معاملة.

كما ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل إلى 8.1 مرة، مقارنة بـ6.5 مرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من شبكة تضم أكثر من 9500 تاجر وشريك.

وواصلت ڤاليو التوسع في خدماتها، حيث سجل منتج الشراء الآن والدفع لاحقًا “U” مبيعات بقيمة 3.9 مليار جنيه بنمو 25%، فيما قفز حجم الإنفاق عبر البطاقة مسبقة الدفع بنسبة 77% إلى 1.66 مليار جنيه.

كما ارتفع تمويل السيارات عبر منتج “Shift” بنسبة 31% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، بينما سجل منتج “Ulter” للسلع الفاخرة نموًا بنسبة 23%.

توسع إقليمي وتمويلات جديدة

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، إن نتائج الربع الأول تعكس قدرة نموذج الأعمال على التوسع وتحقيق نمو ربحي مستدام، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل التوسع في القطاعات سريعة النمو مع الحفاظ على جودة الأصول.

وأضاف أن الشركة بدأت التشغيل التجريبي في الأردن، إلى جانب الحصول على موافقة تأسيس شركة متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولدعم خطط التوسع، عززت ڤاليو هيكلها التمويلي عبر الحصول على حدود ائتمانية بقيمة 21.2 مليار جنيه من 28 مؤسسة مالية ومصرفية، كما ضخت سيولة بقيمة 2.1 مليار جنيه عبر عمليات توريق وخصم خلال الربع الأول.

وشهدت الفترة أيضًا إطلاق خدمة التمويل الفوري للمبالغ الكبيرة عبر التطبيق، بقيم تبدأ من مليون جنيه باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.