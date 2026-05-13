ارتفعت أسعار اللحوم والأرز والفول وزيت عباد الشمس والسكر المعبأ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2026، بينما انخفضت أسعار الدقيق المعبأ والمكرونة المعبأة، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.85 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 61.05 جنيه، بزيادة 78 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.18 جنيه، بتراجع 17 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 96.47 جنيه، بزيادة 89 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.53 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.77 جنيهًا، بتراجع 3 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 68.95 جنيه، بزيادة جنيهين.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.02 جنيه، بتراجع 14 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 116.08 جنيه، بزيادة 2.18 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 424.15 جنيه، بزيادة 4.33 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.25 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.24 جنيه، بتراجع 96 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.75 جنيه، بزيادة 1.37 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 143.24 جنيه، بزيادة 2.85 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.63 جنيه، بزيادة 3.76 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.26 جنيه، بتراجع قرش واحد.

كيلو المسلي الصناعي: 107.51 جنيه، بزيادة 3.84 جنيه.