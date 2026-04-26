رويترز: حرب إيران تخفض توقعات النمو الاقتصادي بمصر للعام الحالي والمقبل

كتب : منال المصري

12:36 م 26/04/2026 تعديل في 12:50 م

النمو الاقتصادي بمصر

أظهر استطلاع أجرته "رويترز" خفض توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي والمقبل بسبب التبعات السلبية للحرب الأمريكية الإيرانية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو، وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

حرب إيران تعرقل نمو اقتصاد مصر

وخفض محللون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر بعدما دفعت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضغطت على التضخم.

وأشار الاستطلاع إلى أن متوسط تقديرات 12 خبيرا اقتصاديا في الفترة من الثامن حتى 23 أبريل الجاري إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 4.6% في السنة المنتهية ‌في يونيو المقبل، و4.6% في السنة التالية، مقابل 4.9% في توقعات سابقة.

كما رجحت رويترز نمو اقتصاد مصر إلى 5.5% في العام المالي 2027-2028.

البنك المركزي

تسببت الحرب في دفع البنك المركزي المصري إلى خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للعام المالي 2025/2026، مقابل 5.1% بحسب تقديرات اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في فبراير 2026.

صندوق النقد الدولي

بفعل التوترات الإقليمية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.7%.

كما خفض الصندوق توقعاته للعام المالي المقبل إلى 4.8% بدلًا من 5.4%.

تستهدف مصر قبل الصراع تحقيق معدل نمو للاقتصاد المصري يناهز 5% خلال العام المالي الحالي.

