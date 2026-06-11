إعلان

بدء امتحان التوحيد لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهريّة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:00 ص 11/06/2026

امتحانات الثانوية الأزهرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلق قبل قليل، ثالث أيام امتحانات طلاب الأدبي بالثانوية الأزهريّة، في مادة التوحيد، وسط إجراءات مشددة.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، تشكيل غرفة عمليات دبرئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، لمتابعة جميع اللجان على مستوى الجمهورية عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، للتأكد من تطبيق تعليمات الأزهر الشريف، والمتضمنة عدم اصطحاب الهاتف المحمول، وعدم دخول الطلاب اللجان بأي كتب، واصطحاب الطلاب الأدوات الخاصة بهم.

وقال مصدر، إن قطاع المعاهد الأزهرية، أصدر توجيهاته لرؤساء المناطق بضرورة التواجد داخل لجان امتحانات الشهادة الثانوية، لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو الملاحظين، والتأكد من مطابقة الأسئلة للمواصفات.

نظام امتحانات الثانوية الأزهرية

ونوه المصدر، إلى أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على نظام وأسئلة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2026/2025، قائلًا:" لا يوجد داع لتعديل نظام وشكل أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية، إذ تعقد الامتحانات سنويا بالنظام المعتاد وهو "بوكليت"، والذي تم تطبيقه في عام 2017.

وأشار المصدر، إلى أن الأزهر يحرص دوما على عدم تغيير نظام الامتحانات الخاص بالمعاهد لعدم تشتيت الطلاب، وخاصة أنه لا توجد أي أسباب لذلك، لافتا إلى أنه يتم إصدار نماذج من امتحانات بوكليت تجريبية للطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحانات الثانوية الأزهرية 2026 الثانوية الأزهرية 2026 قطاع المعاهد الأزهرية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بأكثر من إطلالة جريئة.. إنجي كيوان تتألق في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
زووم

بأكثر من إطلالة جريئة.. إنجي كيوان تتألق في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
تفاقم التضخم الأمريكي.. ما انعكاساته على الفائدة والأموال الساخنة في مصر؟
اقتصاد

تفاقم التضخم الأمريكي.. ما انعكاساته على الفائدة والأموال الساخنة في مصر؟
"مركز المناخ" يوجه توصيات مهمة للمزارعين بالتزامن مع الموجة الحارة
أخبار مصر

"مركز المناخ" يوجه توصيات مهمة للمزارعين بالتزامن مع الموجة الحارة
تأكيدا لمصراوى.. "الكهرباء" تُسهل تحويل العدادات الكودية إلى قانونية للمباني
أخبار مصر

تأكيدا لمصراوى.. "الكهرباء" تُسهل تحويل العدادات الكودية إلى قانونية للمباني
موسيقى وكرة قدم.. ماذا ينتظر الجماهير في افتتاح كأس العالم 2026؟
كأس العالم 2026

موسيقى وكرة قدم.. ماذا ينتظر الجماهير في افتتاح كأس العالم 2026؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان