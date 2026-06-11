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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

كتب- محمد فتحي:

04:45 ص 11/06/2026

سعر الذهب

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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن واصل انخفاضه أمس الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب واصل في مصر انخفاضه، ليتراجع بنحو 100 جنيه بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 10-6-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 11-6-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7006 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6130 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5254 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 49040 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.19% إلى نحو 4124 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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