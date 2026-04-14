بفعل التوترات الإقليمية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، وفق ما ورد في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي".

وأشار التقرير إلى تراجع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 0.5%، إلى 4.2% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.7%.

كما خفض الصندوق توقعاته للعام المالي المقبل بنحو 0.6%، لتصل إلى 4.8% بدلًا من 5.4%.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو، وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

وكان الاقتصاد المصري قد حقق تحسنًا ملحوظًا في معدل النمو خلال العام المالي الماضي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% مقارنةً بـ 2.4% في العام السابق، مدعومًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية عقب تنفيذ إصلاحات، من بينها تحرير سعر الصرف.

وفيما يتعلق بتقديرات المؤسسات المحلية والدولية، تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% خلال العام المالي المقبل، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك.

من جانبه، خفض البنك المركزي المصري توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للعام المالي 2025/2026، مقارنةً بـ 5.1% في تقديرات سابقة، مرجعًا ذلك إلى التداعيات السلبية للصراعات الإقليمية على أداء الاقتصاد.

في المقابل، أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.3% خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأوضح في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان أن عددًا من دول المنطقة، من بينها مصر، لا يزال يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر باستمرار الصراعات والتوترات الجيوسياسية.

