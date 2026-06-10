سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 10 يونيو 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 7066 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7116 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6226 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 5336 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 49808 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.