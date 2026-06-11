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بدء امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة

كتب : أحمد الجندي

09:00 ص 11/06/2026

طلاب الشهادة الإعدادية

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بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، أداء امتحان مادة العلوم ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك داخل اللجان الامتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وتتابع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة سير الامتحان من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية داخل اللجان.

وبانتهاء امتحان مادة العلوم اليوم، يكون طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة قد أنهوا جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، تمهيدًا لبدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتائج خلال الفترة المقبلة.

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الشهادة الإعدادية القاهرة امتحان العلوم

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بدء امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة
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بدء امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة

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