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التضخم الأساسي يستقر عند 13.8% خلال مايو

كتب : أحمد الخطيب

06:15 م 10/06/2026

البنك المركزي المصري

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أعلن البنك المركزي المصري استقرار معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي عند 13.8% خلال مايو 2026، دون تغيير عن المستوى المسجل في أبريل الماضي، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية الأساسية عند مستوياتها الحالية.

وعلى الأساس الشهري، ارتفع معدل التغير في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 1.6% خلال مايو 2026، مقارنة بـ1.1% في أبريل الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في مايو 2025.

تراجع التضخم العام

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم العام في المدن سجل 14.6% على أساس سنوي خلال مايو، مقابل 14.9% في أبريل، مواصلًا التراجع للشهر الثاني على التوالي.

كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.6% خلال مايو، مقارنة بزيادة بلغت 1.1% في أبريل، بينما كان قد سجل 1.9% في مايو 2025.

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