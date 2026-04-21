شهدت قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، واقعة شحوط معدية نيلية أثناء عبورها وعلى متنها عدد من الركاب، ما استدعى تدخلًا سريعًا من الأجهزة المعنية لضمان سلامة المواطنين.

تحرك عاجل من الإنقاذ النهري والحماية المدنية

وفور تلقي البلاغ، تم توجيه وحدات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، كما انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الوحدة المحلية إلى موقع المعدية لمتابعة الموقف ميدانيًا والتعامل الفوري مع الواقعة.

إخلاء الركاب دون إصابات

وتم الدفع بمعدية الشناوية تحت إشراف فرق الإنقاذ النهري، حيث جرى إخلاء جميع الركاب ونقلهم إلى البر الغربي بسلام، وبلغ عددهم 18 شخصًا، بينهم 12 طفلًا و6 رجال، دون تسجيل أي إصابات.

تعويم المعدية واستئناف الحركة

كما نجحت فرق الإنقاذ في تعويم المعدية من موقع الشحوط، وتحركت بشكل آمن، مع استمرار المتابعة لضمان انتظام حركة المعديات وسلامة التشغيل.

متابعة المحافظ من مركز السيطرة

ومن جانبه، تابع المحافظ عملية التعويم لحظة بلحظة من خلال مركز السيطرة، حيث اطلع على جهود فرق العمل التي ضمت الإنقاذ النهري والحماية المدنية والوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية، والتي تعاملت مع الحادث في وقت قياسي وبكفاءة عالية.