إعلان

تعويم معدية أشمنت بعد شحوطها في نيل بني سويف -صور

كتب : حمدي سليمان

06:34 م 21/04/2026
    غرفة العميات (1)
    غرفة العميات (4)
    معدية أشمنت
    غرفة العميات (3)
    غرفة العميات (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، واقعة شحوط معدية نيلية أثناء عبورها وعلى متنها عدد من الركاب، ما استدعى تدخلًا سريعًا من الأجهزة المعنية لضمان سلامة المواطنين.

تحرك عاجل من الإنقاذ النهري والحماية المدنية

وفور تلقي البلاغ، تم توجيه وحدات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، كما انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الوحدة المحلية إلى موقع المعدية لمتابعة الموقف ميدانيًا والتعامل الفوري مع الواقعة.

إخلاء الركاب دون إصابات

وتم الدفع بمعدية الشناوية تحت إشراف فرق الإنقاذ النهري، حيث جرى إخلاء جميع الركاب ونقلهم إلى البر الغربي بسلام، وبلغ عددهم 18 شخصًا، بينهم 12 طفلًا و6 رجال، دون تسجيل أي إصابات.

تعويم المعدية واستئناف الحركة

كما نجحت فرق الإنقاذ في تعويم المعدية من موقع الشحوط، وتحركت بشكل آمن، مع استمرار المتابعة لضمان انتظام حركة المعديات وسلامة التشغيل.

متابعة المحافظ من مركز السيطرة

ومن جانبه، تابع المحافظ عملية التعويم لحظة بلحظة من خلال مركز السيطرة، حيث اطلع على جهود فرق العمل التي ضمت الإنقاذ النهري والحماية المدنية والوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية، والتي تعاملت مع الحادث في وقت قياسي وبكفاءة عالية.

معدية أشمنت شحوط معدية الإنقاذ النهري الحماية المدنية

أحدث الموضوعات

تسرب غاز داخل معمل بطب أسنان المنوفية يُصيب 11 شخصًا بينهم طلاب وأستاذ
أخبار المحافظات

تسرب غاز داخل معمل بطب أسنان المنوفية يُصيب 11 شخصًا بينهم طلاب وأستاذ
كيف أصبحت التصريحات السياسية تحرك الأسواق أكثر من العرض والطلب؟
اقتصاد

كيف أصبحت التصريحات السياسية تحرك الأسواق أكثر من العرض والطلب؟
"شورت جينز وكوتشينة"..كنزي دياب تستمتع بوقتها مع الأصدقاء في نيويورك
زووم

"شورت جينز وكوتشينة"..كنزي دياب تستمتع بوقتها مع الأصدقاء في نيويورك
الحوثيون يحذرون من استئناف حرب إيران ويتوعدون بالتصعيد
شئون عربية و دولية

الحوثيون يحذرون من استئناف حرب إيران ويتوعدون بالتصعيد
البورصة: جاري العمل على قيد عدد من شركات البترول قريبا
اقتصاد

البورصة: جاري العمل على قيد عدد من شركات البترول قريبا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبوالقمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية
- سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية