أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بعثة حج الجمعيات الأهلية بدأت ظهر اليوم عمليات تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات، وسط استعدادات مكثفة، لضمان راحة الحجيج وتيسير أداء المناسك في أجواء آمنة ومستقرة ومنتظمة.

وأكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن التصعيد يتم وفق خطة زمنية دقيقة، بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، فضلا عن المتابعة اللحظية من مشرفي الحج بكل فندق وحافلة، لضمان انتقال الحجاج بسلاسة إلى عرفات.



وأوضح عبد الموجود، أن مقدمة بعثة حجاج الجمعيات الأهلية قد وصلت إلى مشعر عرفات لمتابعة المخيمات وكافة التجهيزات، وتم التأكد من جاهزية الخيام من حيث جودة المكيفات والخدمات الطبية واللوجستية.

وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إلى أن عمليات التصعيد ستنتهي مساء اليوم، مشددا على أن البعثة تتابع لحظة بلحظة عملية التفويج لضمان سيرها بسلاسة ودون أية معوقات.