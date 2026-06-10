انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.13% عند مستوى 51256 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.40%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.55%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم نحو 163.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بنحو 130.6 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم نحو 33 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.95% عند مستوى 52374 نقطة، في ختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-3 بنسبة 14.39%، ليغلق على سعر 0.119 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 0.139 جنيه.

وتراجع سهم العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بنسبة 9.17%، ليغلق على سعر 200.18 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 220.40 جنيه.

وانخفض سهم المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 8.39%، ليغلق على سعر 18.23 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 19.90 جنيه.

وتراجع سهم المصريين للاسكان والتنمية والتعمير بنسبة 7.45%، ليغلق على سعر 2.61 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.82 جنيه.

وهبط سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.97%، ليغلق على سعر 6.94 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.46 جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم الشمس للإسكان والتعمير بنسبة 8.73%، ليغلق على سعر 14.07 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.94 جنيه.

وصعد سهم وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى بنسبة 7.69%، ليغلق على سعر 14.98 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 13.91 جنيه.

وزاد سهم تايكون انفستمنتس هولدنج بنسبة 6.07%، ليغلق على سعر 19.75 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 18.62 جنيه.

وارتفع سهم طاقة عربية بنسبة 5.70%، ليغلق على سعر 15.38 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 14.55 جنيه.

وصعد سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة 4.35%، ليغلق على سعر 41.26 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 39.54 جنيه.