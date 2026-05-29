"المواصفات والجودة" تواصل العمل خلال عيد الأضحى لتسريع الإفراج الجمركي

كتب : دينا خالد

12:23 م 29/05/2026
    تواصل العمل خلال عيد الأضحى لتسريع الإفراج الجمركي
تواصل فروع هيئة المواصفات والجودة بالموانئ المصرية أداء أعمالها التشغيلية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والعطلات الرسمية، بما يضمن استمرار أعمال الفحص والاختبارات الفنية وعدم تأثر حركة تداول السلع والبضائع بالموانئ، وذلك في إطار حرص الهيئة على استمرار تقديم الخدمات الفنية بكفاءة عالية وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

وقال خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في بيان اليوم، إن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء بجميع الفروع التابعة لها بالموانئ، من خلال استمرار تقديم الخدمات الفنية بصورة منتظمة وسريعة تدعم مجتمع الأعمال والمستثمرين وتسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق انسيابية حركة التجارة.

وأوضح أن فرق العمل بفروع الهيئة في موانئ الإسكندرية والعين السخنة وسفاجا ودمياط تواصل العمل وفق خطط تشغيل مرنة تضمن استمرارية تقديم الخدمات دون توقف، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية والمعايير الفنية المعتمدة لضمان جودة وسلامة المنتجات والسلع المختلفة.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومة العمل وتطبيق النظم الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة إجراءات الفحص والاختبارات وتسريع معدلات الأداء بما ينعكس بصورة مباشرة على تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقليل مدة بقاء الشحنات داخل الموانئ، مع الحفاظ على أعلى مستويات الدقة والرقابة الفنية.

مسؤول ببعثة الحج السياحي: تحسن كبير بمخيمات منى.. ونتدخل فورًا لحل أي ملاحظة
مسؤول ببعثة الحج السياحي: تحسن كبير بمخيمات منى.. ونتدخل فورًا لحل أي ملاحظة
