مشرفو حجاج الجمعيات يتسلمون مخيمات عرفات ومنى

استلم مشرفو بعثة حج الجمعيات الأهلية المخيمات الخاصة بحجاج الجمعيات في مشعري منى وعرفات، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لتصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات يوم الاثنين المقبل لأداء الركن الحج الأعظم.

وتابع أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، الترتيبات النهائية استعدادًا لتصعيد الحجاج، مؤكدا أن جميع المشرفين استلموا المواقع المخصصة لحجاج الجمعيات في منى وعرفات، وتم الانتهاء من تركيب الملصقات التعريفية وتوزيعها على المخيمات لتيسير وصول الحجاج إلى مواقعهم بسهولة، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللوجستية من فرش وتكييفات ومراوح وكافة الاحتياجات الضرورية لضمان راحة الحجاج.

وأوضح رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات وخطة تصعيد الحجاج لصعيد عرفات وفقا لخطة زمنية محددة، مشيراً

إلى أن الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية بخير، كما أنهم مستعدون لأداء الركن الأعظم في أداء فريضة الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات.

وأشار عبد الموجود إلى أن غرفة العمليات المركزية التابعة للبعثة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتصعيد الحجاج إلى عرفات، بالتنسيق مع السلطات السعودية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة جميع الحجاج.