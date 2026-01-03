إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات السبت

كتب : دينا خالد

10:10 ص 03/01/2026 تعديل في 10:11 ص

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، مع بداية تعاملات السبت 3-1-2026، مقارنة بمستواه بنعاية التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3890 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 5000 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 5830 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6665 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 46640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 207281.5 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 333250 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 4332 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

