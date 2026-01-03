رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، عقد مؤتمر شامل في العاصمة الرياض؛ يجمع كل المكونات الجنوبية للجلوس على طاولة الحوار، وبحث الحلول العادلة لـ "القضية الجنوبية".

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن هذه الاستجابة تأتي امتدادًا للعلاقة الوثيقة بين البلدين، وانطلاقًا من مضامين بيان الوزارة الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2025، الذي أكد عدالة القضية الجنوبية وأبعادها التاريخية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن السبيل الوحيد لمعالجتها هو الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن.

ودعت المملكة كل المكونات الجنوبية للمشاركة الفعالة في هذا المؤتمر؛ لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة، بما يلبي تطلعات الجنوبيين المشروعة، ويعزز أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها.