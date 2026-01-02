إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والدقيق وارتفاع الذهب

كتب : آية محمد

01:44 م 02/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البيض، والحديد، والأسمنت، والدقيق، والسكر، خلال تعاملات اليوم الجمعة 2-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

12 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الدقيق والسكر وارتفاع اللحوم بالأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

