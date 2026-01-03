مباريات الأمس
تونس ومالي".. مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم السبت

كتب : مصراوي

08:00 ص 03/01/2026
تنطلق اليوم السبت الموافق 3 يناير الجاري 202، منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وتشهد منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، إقامة مباراتين، الأولى تجمع بين منتخب السودان ونظيره السنغالي والمباراة الثانية بين تونس ومالي.

وجاءت مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم كالتالي:

السودان ضد السنغال، 6 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

تونس ضد مالي، 9 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

والجدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا، تقام في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الماضي وتستمر حتى يوم 18 يناير الجاري.

بالفيديو.. لاعبو تونس يؤدون صلاة الجمعة في أحد مساجد الرباط

وفاة نجل عزيز كي.. مأساة تضرب معسكر بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

