تونس ومالي".. مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم السبت

"لا أحد يريد مواجهة مصر".. تصريحات مفاجئة من مدرب بنين قبل مواجهة الفراعنة

"بينهم ثنائي منتخب مصر".. الموت يفجع أقارب عدد من نجوم أمم أفريقيا 2025

نيمار يحسم مستقبله الكروي مع سانتوس

أول رد فعل لـ إنفانتيو عن تصريحات رونالدو بخصوص الدوري السعودي

تنطلق اليوم السبت الموافق 3 يناير الجاري 202، منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

وتشهد منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، إقامة مباراتين، الأولى تجمع بين منتخب السودان ونظيره السنغالي والمباراة الثانية بين تونس ومالي.

وجاءت مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم كالتالي:

السودان ضد السنغال، 6 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

تونس ضد مالي، 9 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1".

والجدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا، تقام في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الماضي وتستمر حتى يوم 18 يناير الجاري.

أقرأ أيضًا:

بالفيديو.. لاعبو تونس يؤدون صلاة الجمعة في أحد مساجد الرباط

وفاة نجل عزيز كي.. مأساة تضرب معسكر بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية