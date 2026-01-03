إعلان

"المد الملكي" يغرق كاليفورنيا بأعلى منسوب للمياه منذ 1998

كتب : مصراوي

06:07 ص 03/01/2026

أعرب خبراء الأرصاد الجوية عن قلقهم بشأن خطر حدوث ا

تواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم السبت، خطر انزلاقات أرضية واسعة وفيضانات ساحلية؛ تزامنًا مع وصول ظاهرة "المد الملكي" إلى ذروتها، مدفوعة بعاصفة جديدة تضرب المناطق المشبعة بالفعل بمياه الأمطار من "خليج سان فرانسيسكو" شمالًا وحتى لوس أنجلوس جنوبًا.

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"، حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن تزامن العاصفة مع "المد الملكي" (King Tides) - الذي يحدث عند اصطفاف القمر والشمس والأرض مما يخلق جاذبية أقوى للمحيطات - قد يرفع منسوب المياه في "سان فرانسيسكو" صباح اليوم 3 يناير، إلى نحو 0.8 متر فوق المعدل الطبيعي، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1998.

وشهدت مقاطعة "مارين" غرقًا لبعض الشركات والمناطق المنخفضة، حيث سارعت فرق العمل لتكديس أكياس الرمل وتطهير المصارف؛ تحسبًا لمزيد من الفيضانات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي جنوب الولاية، أبدى الخبراء قلقًا خاصًا من الانهيارات الطينية والصخرية، حيث تلقت لوس أنجلوس ما يقرب من 33 سم من الأمطار منذ الأول من أكتوبر - وهو أربعة أضعاف المعدل المعتاد - مما حول "موكب الورود" السنوي إلى حدث ماطر لأول مرة منذ عقود، وسط توقعات بهبوب رياح تصل سرعتها إلى 80 كم/ساعة في بعض المناطق.

