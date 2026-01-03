"لا أحد يريد مواجهة مصر".. تصريحات مفاجئة من مدرب بنين قبل مواجهة الفراعنة

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، المقرر بدايته اليوم السبت 3 يناير الجاري، بمباراة تجمع بين منتخبي السنغال ضد السودان.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "طنجة"، ضمن منافسات دور ال 16 بالبطولة.

وكان منتخب السنغال تأهل إلى دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025، بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، فيما صعد منتخب السودان للدور ذاته، ضمن أفضل ثوالث المجموعات.

تاريخ مواجهات السودان والسنغال

ومباراة اليوم ستكون المواجهة السابعة، التي تجمع بين المنتخبين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 6 مباريات من قبل.

وخلال 6 مواجهات سابقة جمعت بين المنتخبين، تمكن منتخب السنغال من تحقيق الفوز في 4 مباريات، حضر التعادل في مباراتين ولم يتلقى أسود التيرانجا أي هزيمة أمام السودان.

وسجل لاعبو منتخب السنغال في مرمى السودان، 11 هدفا فيما تلقت شباكهم 3 أهداف فقط.

