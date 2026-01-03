بعد ضربات ترامب.. واشنطن توقف البحث عن أشخاص قفزوا من قاربهم بالبحر

أعلن خفر السواحل الأمريكي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، تعليق عمليات البحث المستمرة منذ أيام عن عدة أشخاص في شرق المحيط الهادئ، قفزوا من قواربهم هربًا من استهداف عسكري أمريكي مباشر لما يُشتبه بكونها قوارب لتهريب المخدرات.

وأفاد بيان خفر السواحل بأن فرق البحث لم تعثر على أي ناجين أو حطام بعد مسح مساحة تجاوزت 1090 ميلًا بحريًا قبالة الحدود المكسيكية الجواتيمالية على مدار 65 ساعة.

وكان الجيش الأمريكي قد ضرب يوم الثلاثاء مجموعة من ثلاثة قوارب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في القارب الأول، بينما قفز ما يصل إلى ثمانية أشخاص من القاربين الآخرين إلى المياه.

وأرجع الكابتن باتريك ديل، من خفر السواحل، قرار تعليق البحث إلى انخفاض احتمالية البقاء على قيد الحياة بشكل كبير؛ نظرًا للوقت المنقضي والظروف البيئية القاسية، حيث رُصدت رياح بسرعة 40 عقدة وأمواج بارتفاع تسعة أقدام، إضافة إلى محدودية الموارد المتاحة في تلك المنطقة البعيدة.

وتندرج هذه العمليات ضمن حملة جوية مكثفة تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد ما تقول إنه كارتلات المخدرات، حيث نفذ الجيش ما لا يقل عن 35 ضربة في الكاريبي وشرق الهادئ منذ سبتمبر الماضي، قُتل خلالها 115 شخصًا على الأقل.

وفي سياق متصل، ألمح الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو عبر منصة "إكس" إلى احتمالية نجاة هؤلاء الأشخاص، مبديًا استعداد بحرية بلاده للمساعدة، وسط جدل مستمر بين المشرعين الأمريكيين حول شرعية وقواعد اشتباك هذه الحملة العسكرية.