سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 75 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 2-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3940 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5065 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5910 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6754 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 67540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 210049 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 337700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.55% إلى نحو 4386 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.