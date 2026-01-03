بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة حتى الخميس المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأحد 4 يناير 2026 حتى الخميس 8 يناير 2026، موضحةً أن البلاد ستشهد طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا.

وحذرت الأرصاد، خلال بيانها، من استمرار شديد للبرودة ليلاً، ومن وجود فرصًا لتكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، مشددةً على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية تلك المحاصيل.

وأشارت الهيئة، إلى احتمال تكون شبورة مائية من الساعة 10:30 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع نشاط رياح يوم الأحد 4 يناير على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الأحد إلى الخميس

وكشفت الهيئة عن تفاصيل درجات المتوقعة خلال تلك الفترة، وجاءت على النحو التالي:

الأحد 4 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 23 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 09 درجات، العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 08 درجات، العظمى 25 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة، العظمى 29 درجة

الاثنين 5 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 12 درجة، العظمى 22 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 09 درجات، العظمى 22 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 08 درجات، العظمى 24 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة، العظمى 28 درجة

الثلاثاء 6 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 08 درجات، العظمى 20 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 07 درجات، العظمى 22 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 14 درجة، العظمى 28 درجة

الأربعاء 7 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11 درجة، العظمى 21 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 08 درجات، العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 07 درجات، العظمى 21 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 13 درجة، العظمى 26 درجة

الخميس 8 يناير 2026:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 09 درجات، العظمى 20 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 09 درجات، العظمى 19 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 05 درجات، العظمى 20 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 12 درجة، العظمى 25 درجة

