اليوم.. مدبولي يتابع سير العمل في المشروعات الخدمية والتنموية بالأقصر

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار جولته التفقدية بالمحافظة.

وتشهد محافظة الأقصر ، خلال الفترة الأخيرة افتتاح مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة.

وكان رئيس الوزراء، قد شدد خلال عدة اجتماعات سابقة على ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف المحافظات، وذلك للبدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، مشددًا على توفير كل ما يلزم من دعم للانتهاء من تلك المشروعات على وجه السرعة.

