خسائر 115 جنيها.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟

كتبت- آية محمد:

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تحركات متباينة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث بدأت بارتفاع ملحوظ قبل أن تتعرض لتراجعات حادة خلال منتصف الأسبوع، ثم عاودت الصعود نسبيًا اليوم.

وخسر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 115 جنيهًا للجرام خلال أسبوع، حيث تراجع سعره من 6025 جنيهًا في نهاية تعاملات يوم السبت الماضي إلى 5910 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم الجمعة.

وخلال الأيام الماضية، سجلت أسعار الذهب تذبذبًا واضحًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6025 جنيهًا يوم السبت، ثم ارتفع إلى 6095 جنيهًا بنهاية تعاملات يوم الأحد.

لكن الأسعار تراجعت بشكل حاد يوم الاثنين لتسجل 5830 جنيهًا للجرام، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 5915 جنيهًا يوم الثلاثاء، ثم انخفضت مجددًا إلى 5885 جنيهًا يوم الأربعاء.

واستمر التراجع خلال تعاملات يوم الخميس ليسجل الذهب عيار 21 نحو 5830 جنيهًا للجرام، قبل أن يعاود الصعود نسبيًا خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة مسجلًا 5910 جنيهات للجرام.



