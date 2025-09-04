إعلان

الذهب يعكس اتجاهه.. انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس

01:09 م الخميس 04 سبتمبر 2025

سعر الذهب

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 4-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3213 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4131 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4820 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 5508 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 38560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 171298 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 275400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.57% إلى نحو 3539 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

