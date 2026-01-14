وزير البترول: شراكات دولية لجذب الاستثمارات بالتعدين في مصر

كثف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تحركاته الدولية لتعزيز التعاون وجذب الاستثمارات في قطاع التعدين المصري، عبر سلسلة من اللقاءات مع مؤسسات دولية كبرى وشركات تعدين عالمية، على هامش مشاركته في منتدى ومؤتمر التعدين الدولي 2026 بالرياض، في إطار استراتيجية الدولة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحويل مصر إلى مركز جذب رئيسي لصناعة التعدين، وفقًا لبيانات الوزارة.

تعاون مع المجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM)

في هذا السياق، التقى وزير البترول بالرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM)، روهيتش داوان، لبحث سبل التعاون ونقل الخبرات والممارسات الدولية إلى قطاع التعدين المصري، بحضور السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر لدى السعودية، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية.

وأكد الوزير التزام مصر بتطبيق المعايير الدولية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، مستعرضًا التعديلات التشريعية والتنظيمية الأخيرة، التي شملت إصلاح الإطار المالي ونظم التراخيص بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، كما وجّه دعوة لرئيس المجلس لزيارة مصر والمشاركة في منتدى مصر للتعدين سبتمبر المقبل كمتحدث رئيسي.

ومن جانبه، أشاد داوان بالتطورات المتسارعة في قطاع التعدين المصري، مؤكدًا امتلاك مصر بنية تحتية قوية وموارد طبيعية وبشرية مؤهلة، وإطارًا تشريعيًا داعمًا يتيح تحقيق نمو مستدام للقطاع.

فرص تعاون مع "كيه جي إتش إم" البولندية في إنتاج النحاس

كما بحث الوزير مع شركة "كيه جي إتش إم" البولندية فرص التعاون في إنتاج النحاس وتوطين تكنولوجيا التعدين، خلال لقائه مع كلاوديا كوزلوفسكا، نائب مدير تطوير المشروعات الخارجية بالشركة.

واستعرض الجانبان خبرات الشركة العالمية في إنتاج النحاس والفضة، إلى جانب الذهب والمعادن الأخرى، وإمكانية الاستفادة منها في تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية، خاصة خامات النحاس.

وأكد الوزير حرص الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الكبرى لنقل التكنولوجيا وتوطين الابتكار، فيما أعربت المسؤولة البولندية عن اهتمام الشركة بالمناخ الاستثماري المحفز والإصلاحات التشريعية التي تشهدها مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة للتوسع المستدام.

برنامج "باريك جولد" لاستكشاف الذهب في مصر

وفي لقاء آخر، ناقش الوزير مع مارك هيل، الرئيس التنفيذي لشركة "باريك جولد"، برنامج عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مناطق الاستكشاف بالصحراء الشرقية.

وأكد الجانبان أهمية النموذج التنافسي الجديد لعقود استغلال الذهب والمعادن، ودوره في جذب الاستثمارات، كما استعرضا خطط بدء برامج استكشاف جديدة، في ضوء البعثات الجيولوجية التي نفذتها الشركة خلال عام 2025.

وشدد الوزير على أن الشراكة مع "باريك جولد" تمثل خطوة محورية في استراتيجية تحويل مصر إلى وجهة رئيسية لكبرى شركات التعدين، فيما أكد هيل التزام الشركة بجداول زمنية واضحة وتحقيق نتائج ملموسة، مشيدًا بتحديث التشريعات المصرية.

لقاءات مع شركات كندية وأسترالية

كما عقد الوزير سلسلة لقاءات مع شركات تعدين عالمية، شملت "لوتس جولد" الكندية و(BHP) الأسترالية، لبحث فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية.

وأكد مسؤولو "لوتس جولد" التزامهم بالاستثمار طويل الأجل في مصر، مشيدين بالإصلاحات والحوافز التي عززت تنافسية بيئة الاستثمار، بينما ناقش الوزير مع ممثلي (BHP) فرص استكشاف خامات الحديد والنحاس والذهب والبوتاس، إلى جانب المعادن الحيوية المرتبطة بالتحول الطاقي.

تعاون مع "شلمبرجير" في المعادن الحيوية

وفي إطار الاهتمام بالمعادن الحيوية، بحث الوزير مع شركة SLB "شلمبرجير" العالمية فرص التعاون في تقييم واستخراج معدن الليثيوم في مصر، خاصة من المحاليل الملحية المصاحبة لإنتاج البترول والغاز.

وأكد الوزير أن جذب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة يمثل أولوية لدعم العمل في مجال المعادن الحيوية، مع بحث حلول تكنولوجية لتحسين البصمة البيئية للعمليات التعدينية.

تعزيز الشراكة مع البنك الدولي

كما اجتمع الوزير مع مسؤولي مجموعة البنك الدولي، حيث ناقش سبل تعزيز التعاون في تمويل الاستكشاف التعديني وإدارة المخاطر، ودعم مشاركة القطاع الخاص.

وأكد الوزير أن مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5–6% خلال السنوات المقبلة، مستعرضًا الإصلاحات المؤسسية، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يعزز ثقة المستثمرين.

وشدد الجانبان على أهمية تطوير قواعد البيانات الجيولوجية، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية، ودعم مفاهيم التعدين المستدام، بما يعزز مكانة مصر على خريطة التعدين العالمية.