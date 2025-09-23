3 طرق.. كيف تتأكد من دعم هاتفك لخدمة الـ 5G؟

مع انتشار شبكات الجيل الخامس 5G في مصر، يتساءل كثير من المستخدمين هل تدعم هواتفهم هذه الخدمة أم لا خاصة أن معظم الهواتف القديمة لا تدعمها.

ويستعرض "مصراوي" في السطور القادمة أبرز الطرق التي يمكنك من خلالها التأكد من دعم هاتفك لشبكات 5G:

1- فحص المواصفات عبر الإنترنت

ابحث عن نوع هاتفك على المواقع الرسمية، وتأكد من وجود دعم لشبكات 5G ضمن المواصفات.

2- مراجعة علبة الهاتف أو الكتالوج

تحقق من العلبة الأصلية للهاتف أو كتيب التعليمات "الكتالوج" حيث يذكر عادة بشكل واضح إذا كان الجهاز يدعم الجيل الخامس.

3- من خلال إعدادات الهاتف:

- افتح الإعدادات.

- انتقل إلى شبكات الهاتف وبطاقات SIM.

- اختر بطاقة SIM المراد التحقق منها.

- اضغط على نوع الشبكة المفضل.

إذا ظهر خيار 5G فهذا يعني أن هاتفك يدعم الخدمة.