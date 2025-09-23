إعلان

3 طرق.. كيف تتأكد من دعم هاتفك لخدمة الـ 5G؟

كتبت- آية محمد:

02:59 م 23/09/2025

5G

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع انتشار شبكات الجيل الخامس 5G في مصر، يتساءل كثير من المستخدمين هل تدعم هواتفهم هذه الخدمة أم لا خاصة أن معظم الهواتف القديمة لا تدعمها.

ويستعرض "مصراوي" في السطور القادمة أبرز الطرق التي يمكنك من خلالها التأكد من دعم هاتفك لشبكات 5G:

1- فحص المواصفات عبر الإنترنت
ابحث عن نوع هاتفك على المواقع الرسمية، وتأكد من وجود دعم لشبكات 5G ضمن المواصفات.

2- مراجعة علبة الهاتف أو الكتالوج

تحقق من العلبة الأصلية للهاتف أو كتيب التعليمات "الكتالوج" حيث يذكر عادة بشكل واضح إذا كان الجهاز يدعم الجيل الخامس.

3- من خلال إعدادات الهاتف:

- افتح الإعدادات.

- انتقل إلى شبكات الهاتف وبطاقات SIM.

- اختر بطاقة SIM المراد التحقق منها.

- اضغط على نوع الشبكة المفضل.

إذا ظهر خيار 5G فهذا يعني أن هاتفك يدعم الخدمة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

5G خدمة الـ 5G شبكات الجيل الخامس الهواتف القديمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد رفع الدعم بنهاية العام.. كيف سيتم تسعير البنزين والغاز لحظيا؟
الذهب يرتفع عالميا لذروة غير مسبوقة ليسجل أعلى مستوى تاريخي
غلق المحلات 10 مساء.. موعد تطبيق المواعيد الشتوية
ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد