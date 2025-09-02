وصلت لـ 400 جنيه.. تراجع الإقبال على عرائس المولد للعام الثاني

كتبت- آية محمد:

قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية لـ"مصراوي"، إن أسعار عرائس المولد النبوي مستقرة هذا العام وتتراوح بين 40 و400 جنيه دون أي زيادات مقارنةً بالعام الماضي.

وأرجع صفا استقرار الأسعار إلى ثبات سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أن أغلب العرائس تصنع محليًا.

تُعد عروسة المولد رمزًا من رموز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مصر، لكن على الرغم من استقرار الأسعار هذا العام إلا أن الإقبال على شرائها ضعيف بسبب تداخل المواسم وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

وأضاف صفا أن الإقبال ضعيف حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى ثبات دخول الأسر المصرية وتركيز الإنفاق في الوقت الحالي نحو المصروفات المدرسية والكتب والكراسات والزي المدرسي باعتبارها أولوية.

وأشار صفا إلى أن العام الماضي شهد نفس الحالة من الركود، مرجعًا ذلك إلى التضخم وعدم تناسب دخول الأسر مع مصروفاتها، مؤكدًا أن السلع غير الأساسية تشهد ضعفًا في المبيعات بشكل عام.

اقرأ أيضًا:

تعرف على مميزات شريحة "eSIM" وطريقة التفعيل

كثرة المعروض وتغير نمط الاستهلاك يهبطان بأسعار الأرز لأدنى مستوى في 3 سنوات

هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح