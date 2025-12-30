إعلان

%20 زيادة في الإقبال على شراء اللحوم تزامنا مع أعياد الميلاد

كتب : آية محمد

06:04 م 30/12/2025

شراء اللحوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن الإقبال على شراء اللحوم ارتفع بنسبة تتراوح بين 10 و20% خلال الأسبوع الحالي بالتزامن مع اقتراب أعياد الميلاد.

وأضاف وهبة، أن الأسعار مستقرة ولم تشهد أي ارتفاعات، متوقعًا استمرار استقرارها خلال الفترة المقبلة.

وأشار وهبة، إلى أن زيادة المعروض عن المطلوب ساعدت في استقرار الأسعار.

وأوضح وهبة، أن السوق يشمل عدة فئات من اللحوم، منها المجمدة، واللحوم الجيبوتي والسوداني المتوفرة في المجمعات الاستهلاكية، إلى جانب اللحوم الحية المستوردة واللحوم البلدي.

وأشار وهبة، إلى أن هذا التنوع يسمح للمستهلك باختيار الفئة السعرية التي تناسبه بحسب قدراته الشرائية.

ويتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي بين 400 و450 جنيهًا، واللحوم الحية المستوردة بين 350 و400 جنيه، بحسب وهبة.

أما اللحوم المبردة مثل السوداني والجيبوتي، فتتراوح بين 300 و320 جنيهًا، في حين تتراوح أسعار اللحوم المجمدة بين 250 و300 جنيه للهندي، و300 إلى 350 جنيه للبرازيلي.

اقرأ أيضًا:

ماذا تفعل عند الاشتباه في اختراق هاتفك؟ تنظيم الاتصالات يجيب

الفضة تقفز بأكثر من 180%.. مكاسب قياسية للسبائك خلال 2025

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى وهبة شعبة القصابين شراء اللحوم أعياد الميلاد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار
تفاصيل إنشاء أول بنك للذهب في مصر وأفريقيا
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
"مقايضة الدين الكبرى".. كيف رأى اقتصاديون ومصرفيون اقتراح هيكل؟