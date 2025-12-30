%20 زيادة في الإقبال على شراء اللحوم تزامنا مع أعياد الميلاد

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن الإقبال على شراء اللحوم ارتفع بنسبة تتراوح بين 10 و20% خلال الأسبوع الحالي بالتزامن مع اقتراب أعياد الميلاد.

وأضاف وهبة، أن الأسعار مستقرة ولم تشهد أي ارتفاعات، متوقعًا استمرار استقرارها خلال الفترة المقبلة.

وأشار وهبة، إلى أن زيادة المعروض عن المطلوب ساعدت في استقرار الأسعار.

وأوضح وهبة، أن السوق يشمل عدة فئات من اللحوم، منها المجمدة، واللحوم الجيبوتي والسوداني المتوفرة في المجمعات الاستهلاكية، إلى جانب اللحوم الحية المستوردة واللحوم البلدي.

وأشار وهبة، إلى أن هذا التنوع يسمح للمستهلك باختيار الفئة السعرية التي تناسبه بحسب قدراته الشرائية.

ويتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي بين 400 و450 جنيهًا، واللحوم الحية المستوردة بين 350 و400 جنيه، بحسب وهبة.

أما اللحوم المبردة مثل السوداني والجيبوتي، فتتراوح بين 300 و320 جنيهًا، في حين تتراوح أسعار اللحوم المجمدة بين 250 و300 جنيه للهندي، و300 إلى 350 جنيه للبرازيلي.

