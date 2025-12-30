ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 30-12-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3943 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5070 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5915 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6760 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 67600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 210236 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 338000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.82% إلى نحو 4366 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.