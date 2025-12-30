كيف تحمي نفسك من شراء ذهب مغشوش؟ خبراء ينصحون

شهدت الفترة الأخيرة انتشار شكاوى من عدد من المواطنين حول وجود ذهب مغشوش في الأسواق، مما أثار جدلًا واسعًا بين المستهلكين، وزاد الاهتمام بالبحث عن طرق الحماية من التعرض للغش عند شراء الذهب.

وشدد خبراء الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" على أهمية شراء المشغولات الذهبية من محال موثوقة وذات سمعة طيبة، مع ضرورة الحصول على فاتورة رسمية تضمن حقوق المواطن، مؤكدين أن عدم امتلاك الخبرة يجعل من الصعب على غير المتخصصين التفرقة بين الذهب السليم والمغشوش.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن المواطن الذي يرغب في شراء الذهب يجب أن يحرص على التعامل مع محل ذهب معروف وذو سمعة طيبة، مؤكدًا أن الشراء من تاجر موثوق أو صائغ معروف للأسرة يقلل من فرص التعرض للغش.

وأضاف نجيب، أن الحصول على فاتورة رسمية من محل الذهب أمر لا غنى عنه في جميع الأحوال باعتبارها الضمان القانوني الذي يثبت حق المشتري ويلزم التاجر بإعادة قيمة الذهب أو استبداله في حال ثبوت وجود غش، وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأوضح نجيب، أن المواطن العادي لا يمتلك الخبرة الكافية التي تمكنه من التفرقة بين الذهب السليم والمغشوش، خاصة في المشغولات الذهبية، مشيرًا إلى أن أغلب محال الذهب تعرض مشغولات مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، وهو ما يضمن سلامة العيار.

وأكد نجيب، أن الصائغ المحترم لا يمكنه عرض مشغولات غير مطابقة للعيار المعلن، نظرًا لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية.

وأشار نجيب، إلى حملات التفتيش الدورية التي تقوم بها مصلحة الدمغة والموازين، والتي قد تصادر أي مشغولات مخالفة.

وقال سيد زكريا، أمين اللجنة النقابية لصياغ مصر، إن المواطن لا يستطيع التمييز بين الذهب السليم والمغشوش دون الاستعانة بصائغ متخصص، موضحًا أن الصائغ يلجأ إلى عدة اختبارات للتأكد من جودة الذهب، من بينها اختبار "ماء النار" على المعدن الأصفر.

وشدد زكريا، على أن الفاتورة الرسمية تظل العامل الأهم في حماية حقوق المواطن، حيث تتيح له حق الرجوع إلى التاجر واسترداد قيمة الذهب أو استبداله في حال ثبوت عدم مطابقته للمواصفات، مؤكدًا ضرورة الاحتفاظ بها وعدم التفريط فيها.

