وزير المالية: إنشاء 3 مراكز ضريبية متميزة لتسهيل الخدمات

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف تطبيق 10 تسهيلات جديدة ضمن منظومة الضريبة العقارية، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

وأوضح الوزير، خلال لقائه اليوم مع عدد من رؤساء تحرير المواقع والصحف حضره مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا، أن من بين هذه التسهيلات رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، مع السماح بالإسقاط الضريبي في الحالات التي تستدعي ذلك.

وأضاف أن التسهيلات تشمل أيضًا تقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني، إلى جانب إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بالتصرفات العقارية، مع تثبيت الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد التصرفات التي يجريها الأفراد.

وأكد كجوك أنه سيتم إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها منصة "إي-تاكس" خدمات ضريبية أكثر سهولة وتطورًا، باستخدام أحدث أدوات الميكنة، وذلك في مناطق التجمع الخامس، والشيخ زايد، والعلمين.

وفيما يتعلق بالجمارك، أشار وزير المالية إلى أنه يعمل بالتنسيق مع وزير الاستثمار على وضع إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة، بما يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، ودعم الصناعة والتصدير، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية في جميع المنافذ، بما يدفع حركة التجارة الخارجية.