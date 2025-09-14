كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الأحد 14-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3266 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4200 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4900 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 39200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 174160 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 280000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.25 % إلى نحو 3643 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج نهاية يوم الجمعة.