سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران

نقل موقع سي إن إن عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع خلال اجتماع ترأسه نائبه أمس على أحدث أرقام الضحايا في إيران.

وقالت المصادر في تصريحات اليوم الأربعاء، إن فريق الأمن القومي لترامب منقسم بشأن شن ضربة عسكرية في إيران.

وأوضحت المصادر، أن المسؤولون الأمريكيون أكدوا أن أي تحرك عسكري أمريكي بشأن إيران لن يشمل نشر قوات برية.

وأكدت المصادر، أن المسؤولون الأمريكيون قالوا إن إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران.