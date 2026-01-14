إعلان

سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران

كتب-عبدالله محمود:

07:39 م 14/01/2026

دونالد ترامب

نقل موقع سي إن إن عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع خلال اجتماع ترأسه نائبه أمس على أحدث أرقام الضحايا في إيران.

وقالت المصادر في تصريحات اليوم الأربعاء، إن فريق الأمن القومي لترامب منقسم بشأن شن ضربة عسكرية في إيران.

وأوضحت المصادر، أن المسؤولون الأمريكيون أكدوا أن أي تحرك عسكري أمريكي بشأن إيران لن يشمل نشر قوات برية.

وأكدت المصادر، أن المسؤولون الأمريكيون قالوا إن إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران.

دونالد ترامب تدخل عسكري طويل الأمد في إيران شن ضربة عسكرية في إيران الضحايا في إيران

