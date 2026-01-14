إعلان

حماس: إسرائيل تسعى للتنصل من اتفاق وقف حرب غزة

كتب-عبدالله محمود:

09:43 م 14/01/2026

طاهر النونو

رحب المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، طاهر النونو، بتشكيل اللجنة الإدارية لقطاع غزة.

وقال النونو خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، إنهم يسعون مع الوسطاء إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي في حماس، إلى أن إسرائيل تسعى للتنصل من اتفاق وقف الحرب على غزة.

وأكد النونو، أن الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإلزام إسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، قائلا: "يجب أن نتحرك مع الوسطاء والمجتمع الدولي لتحقيق الهدوء وعودة الحياة لطبيعتها بغزة".

وفي وقت سابق، أعلن ويتكوف بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وقال ويتكوف، إنه سيتم الانتقال من وقف إطلاق النار في غزة إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار.

وأوضح المبعوث الأمريكي، أن المرحلة الثانية ترسخ إدارة تكنوقراط فلسطينية انتقالية في غزة وتبدأ عملية نزع السلاح بالكامل وإعادة الإعمار.

