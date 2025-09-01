أيمن العشري: استضافة مجموعة العشرين شهادة دولية على ثِقل مصر عالميا

كتبت- دينا خالد:

قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن احتضان مصر اجتماع مجموعة العشرين، والتي انطلقت فعالياته اليوم، يمثل تقديرًا للثقل الإقليمي الكبير الذي تتمتع به القاهرة وخطوة استراتيجية نحو تعزيز مساهمتها الملموسة في القضايا الدولية الراهنة.

وأوضح العشري، أن الاجتماع يأتى بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب أفريقية للمجموعة هذا العام، لمناقشة التحديات المتزايدة المتعلقة بالأمن الغذائي على المستوى العالمي، وذلك بمشاركة دول أعضاء بالمجموعة إلى جانب الدول المدعوة، وعدد من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الكبرى.

وأضاف العشرى أن انعقاد هذا الاجتماع بالقاهرة يُعد سابقة تاريخية، كونه الأول من نوعه الذي يُعقد خارج نطاق الدول الأعضاء منذ تأسيس المجموعة عام 1999، ما يعد تتويجًا لمشاركة مصر المتواصلة كدولة ضيف في اجتماعات المجموعة للمرة الثالثة على التوالي والخامسة إجمالًا.

وأشار العشري، إلى أن هذه الخطوة تعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية وتُعد فرصة حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي مؤثر في تشكيل مستقبل الاقتصاد الدولي.

أوضح العشري، أن قمة العشرين هذا العام تولي اهتمامًا خاصًا بالقضايا الأفريقية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي الذي لا يمكن معالجته دون تعزيز الإنتاج والتصدي لتأثيرات التغير المناخي، بالتوازي مع إصلاح النظام التجاري العالمي.

وأكد العشري، على أن مصر ترحب دائمًا بالتعاون والتنسيق الدولي لإيجاد حلول واقعية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وأشار العشري، إلى ما شهدته حركة التجارة بين مصر ودول مجموعة العشرين من نمو ملحوظ، إذ بلغت قيمتها 37.3 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025 بزيادة 12.9% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الصادرات المصرية إلى 9 مليارات دولار بزيادة قدرها 11.1%.