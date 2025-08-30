خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد وارتفاع البيض والذهب

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، الجبن، خلال تعاملات اليوم السبت 30-8-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

