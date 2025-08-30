إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والحديد وارتفاع البيض والذهب

02:11 م السبت 30 أغسطس 2025

خريطة الأسعار اليوم:

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والحديد، الجبن، خلال تعاملات اليوم السبت 30-8-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

