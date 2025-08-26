"اكرو مصر " تعتمد إجراءات السير في الشطب الاختياري من البورصة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية موافقة مجلس إداراتها بالإجماع على السير في إجراءات شطب الشركة إختيارياً من جداول البورصة المصرية؛ وذلك وفق الإجتماع المنعقد أمس 25-8-2025.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، فإن المجلس وافق بالإجماع أيضًا على قيام شركة أكرو مصر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة وشراء أسهم المتضررين أو الدائنين المرتهنين لأسهم الشركة وفقًا للقوانين المعمول بها ووفقا لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية على مقترح الشطب الاختياري.

وأضاف الإفصاح، أنه وافق المجلس بالإجماع على التزام الشركة بأن يكون شراء أسهم المتضررين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة بعد اتخاذ قرار الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين - وفقا لأحكام المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

واستكملت أنه سيتم الشراء وفقًا لأعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ قيمته (95.45) جنيه للسهم، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة تاريخ صدور قرار والبالغ قيمته ( 70.71 ) جنيه للسهم، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة.

ووافق المجلس بالإجماع أيضًا على تفويض رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع أحد المستشاريين الماليين المقيدين لدي الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة إعمالا لنص المادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأضاف الإفصاح، أن المجلس وافق بالإجماع على أنه في ضوء دراسة الموارد المتاحة للشركة لإتمام تنفيذ عملية الشطب الاختياري، أن يكون الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ (100 ) جنيه /للسهم. وفي حالة كانت القيمة المقررة للسهم وفقا لدراسة القيمة العادلة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل وفقا للمادة 55 من قواعد القيد والشطب تزيد عن الحد الأقصى للتمويل المتاح، فيتم العرض على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ قراره بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب والغاء دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أو استمرار إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية.