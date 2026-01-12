خبراء: إقبال الأجانب والعرب يقفز بمؤشر بورصة مصر لمستوى قياسي



كتبت- ميريت نادي:

يري بعض خبراء سوق المال، الذين تحدث اليهم "مصراوي"، أن صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصري وتحقيقه مستويات تاريخية جديدة، يرجع إلى ارتفاع قيمة الاسهم القيادية وإقبال المؤسسات العربية والأجنبية للشراء في الأسهم القيادية للمؤشر الرئيسي.

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بمستهل جلسة اليوم الاثنين مسجلا أعلى مستوى تاريخي عند 43057 نقطة وارتفع بنسبة 0.38%



قال محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، إن البورصة المصرية حققت أرقامًا قياسية مع بداية جلسات الأسبوع الحالي، مرجعًا ذلك إلى حالة التهدئة النسبية في التوترات الجيوسياسية.

وأكد أن السبب الرئيسي لارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 وتحقيقه مستويات تاريخية جديدة هو صعود الأسهم القيادية كسهم البنك التجاري صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، إلى جانب أسهم طلعت مصطفى، والشرقية للدخان، وهيرميس، وبداية عودة المؤسسات الأجنبية والمصرية لعمليات الانتقاء والشراء في البورصة المصرية.

من جانبها، أكدت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أن السبب الرئيسي لارتفاع المؤشر الرئيسي هو إقبال المؤسسات العربية والأجنبية على تكوين مراكز شرائية في العديد من الأسهم القيادية، وهو ما دفع المؤشر للوصول إلى مستوى 43 ألف نقطة، كقمة تاريخية جديدة.

وأشارت إلى أن الأداء القوي للأسهم المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الارتفاعات القياسية التي حققها سهم البنك التجاري، مما سهم في جذب المؤسسات للاستثمار في البورصة المصرية، مدعومًا بالأداء القوي والنتائج الإيجابية للأعمال، إلى جانب التوزيعات النقدية والعينية المنتظمة التي يوفي بها في مواعيدها.

وأضافت، أن من ضمن الأسباب الداعمة للصعود إعلان عدد من صناديق الاستثمار خلال الفترة الحالية عن ضخ شرائها في البورصة المصرية لتكوين محافظ استثمارية قوية، بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة.

وأوضحت رمسيس أن تطوير منظومة البورصة يعد أحد العوامل الهامة في صعود مؤشر EGX30، مثل مد ساعات التداول، والتعامل على المشتقات المالية، ودخول صانع السوق، وتفعيل آلية الشورت سيلنج، وهي عوامل تسهم في جذب مزيد من المستثمرين وزيادة السيولة، متوقعة استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشر بالتزامن مع الأداء الإيجابي الذي حققتة البورصة المصرية خلال الأشهر الستة الماضية.

كما أشارت إلى قرار رئيس هيئة الرقابة المالية بالسماح لشركات التأمين باستثمار 5% من أموالها في الأوراق المالية، وهو ما من شأنه زيادة الطلب وتعزيز النظرة المستقبلية الإيجابية للتعاملات في مؤشرات البورصة، وعلى رأسها المؤشر الرئيسي . EGX30

