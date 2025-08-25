انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 11.9% خلال يونيو الماضي

كتبت- دينا خالد:

انخفض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 11.9% خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بشهر مايو السابق له، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين.

وبحسب الإحصاء، سجل الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية نحو 119.23 نقطة خلال يونيو الماضي، مقابل 135.40 نقطة خلال مايو 2025.

وارتفع الرقم القياسي لصناعة الجلود ومنتجاتها ليسجل 46.15 نقطة خلال يونيو، مقابل 41.68 نقطة في مايو، بنسبة زيادة بلغت 10.72%، مدفوعًا بزيادة في العرض والطلب على المنتجات.

وسجلت صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 39.45%، حيث بلغ الرقم القياسي 174.46 نقطة في يونيو، مقارنة بـ125.11 نقطة خلال مايو، نتيجة تحسن في حركة الإنتاج وزيادة الطلب.

وفي المقابل، سجلت صناعة الخشب ومنتجاته والفلين (عدا الأثاث)، تراجعا إلى 32.55 نقطة خلال يونيو، مقابل 34.59 نقطة في مايو، بانخفاض بلغت نسبته 5.90%، تأثرًا بانخفاض العرض والطلب.

وسجلت صناعة المنسوجات تراجعًا بنسبة 6.04%، حيث بلغ الرقم القياسي 153.37 نقطة في يونيو، مقارنة بـ163.23 نقطة خلال مايو، نتيجة ضعف في مستويات الطلب وتراجع حجم الإنتاج.