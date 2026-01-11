انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والسمك البلطي، والليمون البلدي، والدقيق، والسكر، والمكرونة، واللحوم، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

