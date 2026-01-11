إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبلطي والحديد واستقرار الذهب

كتبت- ميريت نادي:

01:34 م 11/01/2026

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والسمك البلطي، والليمون البلدي، والدقيق، والسكر، والمكرونة، واللحوم، والحديد، خلال تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الدقيق والسكر والمكرونة واللحوم بالأسواق اليوم

انخفاض كبير في أسعار الحديد.. والاستثماري يتراجع 1219 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

