إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

كتب : أحمد الخطيب

12:56 م 11/01/2026 تعديل في 01:01 م

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد 11-1-2026، عند نفس مستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4026 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5177 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6040 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6902 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69026 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 214652 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 345100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وفي آخر إغلاق، ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 4509 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 عادات يومية تنظم الساعة البيولوجية وتحسن جودة النوم
نصائح طبية

4 عادات يومية تنظم الساعة البيولوجية وتحسن جودة النوم
القضاء ينصف الفنانة نيفين مندور بالبراءة ومحو بيانات السجل الجنائي
أخبار المحافظات

القضاء ينصف الفنانة نيفين مندور بالبراءة ومحو بيانات السجل الجنائي
أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
أخبار السيارات

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه
أول ظهور للقارئ محمد ماهر الشناوي بعد خروجه من "دولة التلاوة"
أخبار مصر

أول ظهور للقارئ محمد ماهر الشناوي بعد خروجه من "دولة التلاوة"
"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
مصراوي ستوري

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران