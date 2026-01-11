إعلان

انخفاض كبير في أسعار الحديد.. والاستثماري يتراجع 1219 جنيها

كتب : أحمد الخطيب

11:23 ص 11/01/2026 تعديل في 12:45 م

أسعار الحديد

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35030.77 جنيه، بتراجع 1219.23 جنيه.

سعر طن حديد عز: 36420 جنيه، بتراجع 930 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4046.67 جنيه، بتراجع 48.33 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد

