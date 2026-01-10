رئيس اتحاد الدواجن: لا مبالغة في الأسعار.. كيلو الجبنة يساوي 3 فرخات

أكد محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الارتفاع الأخير في أسعار الدواجن يعود إلى إفطار الأقباط بعد الصيام الصغير وتزامنه مع زيادة الطلب في شهري رجب وشعبان استعدادًا لرمضان، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع طبيعي ومؤقت وليس مبالغة أو رفعًا متعمدًا.

وقال العناني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار"، إن السعر الحالي في المزرعة 70 جنيهًا للكيلو و80 جنيهًا للمستهلك يُعد عادلًا تمامًا.

وأضاف أن "كيلو الجبنة يساوي 3 فرخات"، مؤكدًا أن الدواجن سلعة غير قابلة للتخزين وأي تحرك في السعر يعود للعرض والطلب فقط.

تابع رئيس الاتحاد أن تكلفة الإنتاج في الشتاء ترتفع بسبب التدفئة والوقود وتراجع أداء المزارع قليلًا، مشيرًا إلى أن الأسعار كانت منخفضة سابقًا إلى 55 جنيهًا للكيلو في التسمين، وهو أقل من التكلفة التي تصل إلى 70 جنيهًا، ووصل سعر البيض إلى 105-110 جنيهات.

وأكد العناني أن جهود الدولة في توفير الأعلاف والعملة الصعبة زادت الإنتاج بشكل كبير، حتى فاق العرض الاستهلاك، وأشار إلى أن سعر الكتكوت انخفض من 35 جنيهًا إلى 25-27 جنيهًا بسبب إقبال كبير على الدورات الإنتاجية لرمضان.

أشار العناني إلى أن المعروض سيكون كبيرًا جدًا في رمضان، مشددًا على أن الأسعار لن تشهد مبالغة، وأن الإنتاج أعلى بنسبة 20% عن العام الماضي.