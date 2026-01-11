إعلان

كجوك: نعمل على تعميق الشراكة مع جامعة هارفارد للاستثمار في الشباب

كتب : منال المصري

12:30 م 11/01/2026

أحمد كجوك وزير المالية

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، استمرار جهود وزارة المالية في دعم قدرات الطلاب المصريين داخل الجامعات الدولية، من خلال توسيع نطاق البرامج التدريبية المحلية والدولية، وتوفير فرص أكبر للالتحاق بالمبادرات المتقدمة في مختلف التخصصات.

وقال في بيان اليوم، إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في هذه الشراكات والبرامج التدريبية، بما يضمن تعميق الاستفادة وزيادة أعداد الطلاب المصريين المشاركين، وفتح آفاق جديدة للتميز والابتكار، دعمًا لمسيرة التنمية وبناء الطلاب المصريين.

وأكد أننا حريصون على تعميق الشراكة مع جامعة هارفارد لدفع مسار الاستثمار في القيادات الشابة وتعزيز تنافسيتها عالميًا، من خلال بناء وتطوير القدرات البشرية لخلق كوادر أكثر كفاءة وتأثيرًا في مسار التنمية وضمان تنافسية الاقتصاد.

وأوضح أننا نستهدف التوسع في توفير فرص متميزة للحصول على الماجستير والدرجات العليا لخدمة التنمية في مصر، ونسعى للاستفادة بقوة من المبادرات البحثية في الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ والعلوم الكمية.

أوضح الوزير، أن صندوق الزمالة الذي تم تأسيسه بالتعاون مع جامعة "هارفرد" يساعدنا في تمويل نحو 10 منح دراسية سنويًا للطلاب المصريين الراغبين فى الحصول على درجات بحثية عليا.

وأشار إلى أننا نستخدم هذا التمويل فى تقديم منح للطلبة المصريين المتفوقين والراغبين فى الحصول على درجات بحثية عليا من جامعة "هارفرد"، وقد قدمت وزارة المالية الدعم الكامل والمساندة لـ 59 طالبًا وطالبة اجتازوا اختبارات القبول بجامعة هارفارد من 2009 وحتى الآن.

وتقدم الطلاب للحصول على درجة الماجستير في مجالات الإدارة الحكومية والصحة العامة والتعليم والتصميم، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر برامج وقنوات جديدة للتعلم الرقمي مجانًا على نحو يتيح فرصًا جديدة للتعلم التكنولوجى بإمكانيات متطورة، وفق ما قاله كجوك.

تقوم إدارة العلاقات المالية والاقتصادية الدولية بوزارة المالية بمتابعة الطلاب الدارسين خلال السنوات الدراسية بشكل منتظم وحل أي معوقات قد تعرقل سير المرحلة الدراسية

وتشمل برامج الماجستير دراسات عالية التخصص تخدم خطط التنمية في مصر، ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: اضغط هنا

أحمد كجوك وزير المالية الجامعات الدولية جامعة هارفارد

