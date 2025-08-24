على هامش زيارته للإسكندرية.. كامل الوزير يتفقد مصنعي "زهران" و"الصقر"

كتبت- دينا خالد:

تفقد كامل الوزر، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مصنعين متخصصين في الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والغذائية، جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية.

وتفقد الوزير، موقع مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة، وقد شارك في الجولة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وقد استهل الوزير زيارته بتفقد مصنع شركة جروب سب ايجيبت-زهران للأجهزة المنزلية بمدينة برج العرب الجديدة والمقام على مساحة 62 ألف متر مربع برأس مال 3 مليار جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية 2.2 مليون قطعة سنوياً، بنسبة مكون محلي 50%، وتصل صادرات الشركة الى 25% من إنتاجها للأجهزة المنزلية لأسواق تركيا، الشرق الاوسط واوروبا، وتوظف 1200 موظف وعامل.

واستقبل الوزير بالمصنع قاسم حسن، وممدوح زهران وقد تفقد الوزير خلال الزيارة معرض مصغر لمنتجات الشركة وخطوط إنتاج الأجهزة المنزلية الصغيرة، وحقن البلاستيك، وخطوط انتاج الأواني المنزلية والاستانلس ستيل، واطلع علي أحدث انظمة الانتاج والروبوتات الموجودة بالمصنع، كما وجه باستكمال مجهودات الشركة لرفع نسبة المكون المحلي بالمنتج بدلاً من الاستيراد.

ثم تفقد الوزير موقع مجمع ألستوم الصناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية الجاري إنشاؤه على مساحة 40 فدانا والذي سيضم مصنعين عملاقين يمثلان نقطة تحول هامة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر.

واستقبل الوزير بالموقع المهندس رامي صلاح رئيس شركة الستوم مصر، وقد تفقد الوزير أعمال التسوية الجاري تنفيذها بالمصنع الأول وهو مصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات– مكونات– لوحات ودوائر كهربائية للتحكم– ضفائر كهربائية، إلخ) والذي سيقام على مساحة 13 فدان، وسيوفر 700 فرصة عمل مباشرة.

كما أطلع الوزير على المخطط الزمني للمشروع حيث سيتم البدء في تنفيذ أعمال الأساسات للمصنع بعد اسبوعين وتم الاطلاع على الموقف التنفيذي للمصنع الثاني والمقام على مساحة 27 فدان والذي سينتج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو– ترام LRT– مونوريل– قطار سريع، إلخ) وسيوفر ٢٥٠ فرصة عمل مباشرة حيث تم بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيز الموقع تمهيدا لبدء الإنشاء.

وأشار الوزير إلى أهمية هذا المشروع الضخم الذي سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنه يأتي في إطار خطة وزارة الصناعة لتوطين مختلف الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة، لافتاً إلى أنه في ضوء التوجيهات الرئاسية قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية.

واختتم الوزير جولته بتفقد أحد مصانع شركة الصقر للصناعات الغذائية بمدينة برج العرب الجديدة والمتخصص في إنتاج العصائر والالبان والمقام على مساحة 4524 متر مربع وتبلغ طاقته الإنتاجية 220 مليون عبوة سنوياً، بنسبة مكون محلي 95%، وتصدر الشركة 30% من إنتاجها للخارج بقيمة 23 مليون دولار لعدة دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية، وتوظف الشركة أكثر من 1100 عامل.